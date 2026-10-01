MSB'den Yunanistan-GKRY elektrik kablosu açıklaması: 'İzinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri, savunma sanayisi projeleri ve hudut güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşılırken, toplantının ardından Bakanlık gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HÜRKUŞ-II'NİN KABUL FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma gücünün yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "28 Eylül’de, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II’nin kabul faaliyeti, Hava Kuvvetleri Komutanımız ile Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan’ın katılımıyla TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyetinin geçen hafta tamamlandığını belirten Aktürk, MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 81 milimetre havan mühimmatı ve 155 milimetre beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarına ise Azak harp başlığı teslim edildiğini söyledi.

“SON BİR HAFTADA 1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU”

Terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

Aktürk, "Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur" açıklamasında bulundu.

SINIRLARDA ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 52 BİN 487'YE ULAŞTI

Hudut güvenliğine ilişkin verileri paylaşan Aktürk, "1’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 olmuş" dedi.

Aktürk, "Engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487’ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Van hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 412 kilogram 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA ATİNA TEMASI

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin Aktürk, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde Millî Savunma Üniversitemiz tarafından 7-9 Ekim tarihleri arasında Atina’da Yunanistan Millî Savunma Kolejine ziyaret gerçekleştirilecektir" dedi.

MSB'DEN YUNANİSTAN-GKRY ELEKTRİK KABLOSU AÇIKLAMASI

Toplantının ardından Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik kablosu güzergahına ilişkin soruya MSB şu yanıtı verdi:

"Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir."

“GKRY'NİN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ HASSAS DENGELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

GKRY'de düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GKRY’de düzenlenen askeri geçit töreni yakından takip edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz. GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada’da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır.

Garantör ülke olarak, Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir."

BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ IRAK'A DEVREDİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Başika üssündeki görevinin sonlandırılmasına ilişkin soruya MSB şu yanıtı verdi:

"Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar’da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak’ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz."

İLK 2 C-130J ARALIK AYINDA TESLİM ALINACAK

C-130J tedarik sürecine ilişkin Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır. Belirlenen takvim doğrultusunda, Birleşik Krallık’ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır. Diğer taraftan personelimizin eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Altı pilot ve altı teknisyenin eğitimi ABD’de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık’ta belirlenen takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir."