MSB duyurdu: 2 FETÖ mensubu sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

MSB duyurdu: 2 FETÖ mensubu sınırda yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #Terör örgütü #fetö #Yunanistan

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