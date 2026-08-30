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MSB duyurdu: 30 Ağustos bando konserleri iptal edildi

MSB duyurdu: 30 Ağustos bando konserleri iptal edildi

30.08.2026 20:24:00
Güncellenme:
ANKA
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MSB duyurdu: 30 Ağustos bando konserleri iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında Kıbrıs Türklerini taşıyan yolcu gemisinin batması nedeniyle yaşanan can kayıplarının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki tüm bando konserlerinin iptal edildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında Kıbrıs Türklerini taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamının iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

KONSERLER YAPILMAYACAK

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının acısını paylaşmak amacıyla alınan karar kapsamında, Ankara'da Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığınca, Muğla'da Güney Deniz Saha Bando Komutanlığınca düzenlenmesi planlanan konserlerin yapılmayacağı bildirildi.

Ayrıca Ankara'da Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığından oluşturulan Karma Bando ve Mehteran Birlik Komutanlığınca planlanan konserlerin de iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu gemisi bugün öğle saatlerinde alabora oldu.

Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken 17 kişiden ise henüz haber alınamadı.

İlgili Konular: #konser #MSB #iptal

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