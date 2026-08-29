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MSB duyurdu: 30 Ağustos'ta 15 gemi ile İstanbul'da boğaz geçişi yapılacak

MSB duyurdu: 30 Ağustos'ta 15 gemi ile İstanbul'da boğaz geçişi yapılacak

29.08.2026 11:05:00
Güncellenme:
ANKA
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MSB duyurdu: 30 Ağustos'ta 15 gemi ile İstanbul'da boğaz geçişi yapılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Ayrıca 30 gemi, 30 farklı limanı ziyaret ederek saat 10.00-17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi ile İstanbul'da boğaz geçişi ve 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

"TÜM HALKIMIZI GEMİLERİMİZE BEKLİYORUZ"

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlu Olsun! 30 Ağustos 2026 tarihinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz."

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