MSB duyurdu: 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:01

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.