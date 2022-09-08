MSB duyurdu: 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. #MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022
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