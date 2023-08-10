MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit asker sayısı 5'e yükseldi!

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyon'unda şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin de şehit olduğunu duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:40
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit asker sayısı 5'e yükseldi!
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale de şehit oldu. 

"OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Çvş. Özkan Lale yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

5 ASKER ŞEHİT OLDU!

Piyade Uzman Çavuş Lale ile birlikte saldırıda şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.

Şehit olan askerlerin adları şöyle:

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ.


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