MSB duyurdu: Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız çalışmalarına koordineli şekilde devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli kuru yük gemisi, geçtiğimiz gün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.