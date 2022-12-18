MSB duyurdu: 'Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 şahsın yakalandı'

18 Aralık 2022 Pazar, 11:23

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladındığı ve yapılan inceleme sonucunda şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği aktarıldı.

MSB açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"