MSB duyurdu: 'Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 şahsın yakalandı'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 şahsın yakalandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladındığı ve yapılan inceleme sonucunda şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği aktarıldı.
MSB açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
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