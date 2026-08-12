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MSB duyurdu: Van'da 51 kilo uyuşturucu yakalandı

MSB duyurdu: Van'da 51 kilo uyuşturucu yakalandı

12.08.2026 12:02:00
Güncellenme:
DHA
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MSB duyurdu: Van'da 51 kilo uyuşturucu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" açıklamasında bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

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