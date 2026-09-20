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MSB: 'Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında İngiltere’de uçak bakım tesisleri incelendi'

MSB: 'Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında İngiltere’de uçak bakım tesisleri incelendi'

20.09.2026 16:21:00
Güncellenme:
ANKA
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MSB: 'Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında İngiltere’de uçak bakım tesisleri incelendi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonu kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında İngiltere ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Paylaşımda, "Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman personelimizin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssündeki uçak bakım tesisleri incelendi. Gerçekleştirilen bu stratejik ziyaret; bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım oldu" denildi.

İlgili Konular: #MSB #Eurofighter