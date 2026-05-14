MSB, gazetecilere Türkiye’nin savunmasını tanıttı: 7 haftada 8 birlik ziyaret edildi

İran’dan Türkiye’ye art arda füzeler gelmesi sonrası Türkiye’nin hava savunması tartışma konusu olmuş, Millî Savunma Bakanlığı bunun ardından gazetecilere, savunma teçhizatı tanıtım programını duyurmuştu. Cumhuriyet’in de katılımıyla 24 Mart’ta Ankara’da başlayan program, önceki gün Batman’da sona erdi.

‘DAHA SOMUT DÜŞÜNME’

Program kapsamında toplam 8 farklı birliğe ziyaret yapıldı. Bunlar Ankara’daki Tank Okul Komutanlığı, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, İzmir’deki Foça Deniz Üs Komutanlığı, Malatya’daki 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı ve Batman’daki 1. İnsansız Hava Araçları Sistemleri Meydan Alay Komutanlığı oldu. Ziyaretlerde gazetecilere tank sistemlerinden hava savunmasına, elektronik harpten deniz platformlarına kadar TSK’nin faaliyetleri, yerinde anlatıldı. Programla, gazetecilerin haber yazarken daha somut düşünebilmesinin amaçlandığı ifade edildi.