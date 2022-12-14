MSB: Hudut hattında 31,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Iğdır'da hudut hattında 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır'da hudut hattında 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi" denildi.
Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/OiGPRUXMKR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2022
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