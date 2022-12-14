MSB: Hudut hattında 31,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır'da hudut hattında 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi" denildi.