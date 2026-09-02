MSB: ‘Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimler imha edildi’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü, farklı bölgelerde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimlerin SAS timlerince imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla Karadeniz’de keşif ve gözetleme faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin, İHA veya Kamikaze İnsansız Deniz Aracı olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu cisimlerin SAS timleri tarafından yerinde başarıyla imha edildiği bildirildi.