MSB’nin ABD’li şirketten danışmanlık almasına tepki: ‘Vatandaşın vergisi peşkeş çekiliyor’

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan, Millî Savunma Bakanlığının ABD’li Ballard Partners lobi şirketiyle 2 milyon 400 bin dolarlık bir danışmanlık anlaşmasına imza atmasını eleştirdi. Şirketin ABD Başkanı Donald Trump’a yakın olduğu ifade edilirken, MSB, anlaşmayı, “Profesyonel bir yaklaşımla ortak bir stratejinin ürünü” şeklinde açıkladı.

‘VATANDAŞIN VERGİSİYLE PEŞKEŞ’

Erozan, sosyal medya hesabından, “Sözleşmenin toplam değeri 2 milyon 400 bin ABD doları. Aylık ücret 200 bin dolar. Süre 1 yıl (15 Ağustos 2026-14 Ağustos 2027). Buna bir de ‘makul’ seyahat, konaklama, yemek vb. giderler eklenecekmiş. Kısaca Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanlığının ve Washington Büyükelçiliğindeki kendi askeri ataşesinin hizmetlerini yetersiz bulup özel şirketlere el açmış” dedi. Ballard’la ilk Trump döneminde de çalışıldığını anımsatan Erozan, “Bu sözleşme, geçmişte yapılmış ve bir işe yaramadığı da ortada bulunan 2017'deki ilk Türkiye-Ballard anlaşmasından (1,5 milyon dolar) yüzde 60 daha pahalı, 2018 yenilemesinin (0,75 milyon dolar) ise 3,2 katı. Kısacası vatandaşın vergileriyle yine birilerine peşkeş çekilmekte” değerlendirmesinde bulundu.