MSB’nin basın toplantısı Denizkurdu-I tatbikatı nedeniyle TCG Anadolu’da yapıldı

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı, dün, Denizkurdu-I Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü’nün gerçekleştiği Muğla Aksaz açıklarında, TCG Anadolu’da yapıldı.

YUNANİSTAN’A GÖNDERME

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son dönemde gerilimin karşılıklı yükseldiği Yunanistan’ı işaret ederek, “23 Eylül 1821’de Tripoliçe’de on binlerce Müslüman Türk’ün katledildiği elim hadisenin yıldönümünde, 1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadası’nda gerçekleştirilen katliamlarda hayatını kaybeden Müslüman Türk ahaliyi saygı ve şükranla anıyoruz” dedi. Aktürk ayrıca, TAYFUN Blok-2 Füzesi’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığına kabul ve muayenesinin tamamlandığını, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş-II’nin ise 28 Eylül’de orduya teslim edileceğini söyledi.

GKRY’DEKİ İSRAİL SAVUNMA SİSTEMİ

Toplantının soru cevap kısmında da Yunanistan ve Kıbrıs odaklı gelişmeler öne çıktı. Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin Ada’daki güven ortamını olumsuz etkileyebileceğini kaydederek, “Son olarak gündeme gelen GKRY’deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez. Bakanlığımız bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır” ifadelerini kullandı. GKRY, İsrail’den Barak MX hava savunma sistemi tedarik etmiş; bunu ilk kez 1 Ekim’deki askeri geçit töreninde sergileyeceğini duyurmuştu.

YUNANİSTAN’IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasıyla ilgili MSB, “Doğu Ege Adalarının gayri askeri statüsü, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlenmiştir. Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ile bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamalar, mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması veantlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir” sözlerini sarf etti.

ÜÇ ÜLKENİN DENİZALTI KABLOSU PROJESİ

Bakanlık, Yunanistan, GKRY ve İsrail’i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesine yönelik ise, “Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımız ile kıta sahanlığımızdan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Libya ile akdettiğimiz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler’e bildirdiğimiz kıta sahanlığı sınırlarımız bu konudaki hukuki çerçevemizi ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır” açıklamasını yaptı.

14 BİN PERSONELLE TATBİKAT

Toplantıdan bir süre sonra, Denizkurdu-I Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Tatbikatın 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de, Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ile 14 bin personelin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi. Deniz Kuvvetlerinin en büyük tatbikatlarından biri olan bu tatbikatın, “katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve harekâta hazırlık seviyelerinin yükseltilmesini” amaçladığı ifade edildi. Tatbikatta ilk kez, bir BAYKAR Kalkan Dikey İnsansız Hava Aracı kullanıldı. Kalkan’ın tespit ettiği hedef, MKE tarafından geliştirilen, yaklaşık 100 kilogram harp başlığına sahip olan PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın bir tatbikatta ilk kez kullanılmasıyla imha edildi.