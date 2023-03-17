MSB: Suriye ve Yunanistan sınırında 7'si terör örgütü üyesi 11 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan sınır hatlarından Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD/YPG, 4'ü ise FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan sınır hatlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD/YPG, 4'ü FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/KqzFC3huEw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2023
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