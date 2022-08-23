MSB: Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha yola çıktı

23 Ağustos 2022 Salı, 08:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna'dan gelen 3 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" denildi.