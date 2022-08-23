MSB: Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna'nın Çernomorsk limanından 1 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 08:34
MSB: Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna'dan gelen 3 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" denildi. 

 


MSB Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı

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