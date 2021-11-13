MSB: TCG Yavuz, Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2021 Cumartesi, 21:25
MSB: TCG Yavuz, Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi düzenlediğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti" ifadelerine yer verildi.

6. FİLO DA PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

ABD Deniz Kuvvetleri'nin Avrupa-Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin Twitter'da paylaşımlarda bulunan 6. Filo hesabı bu ayın başında, ABD savaş gemisi ile Türk Fırkateyni TCG Yavuz'un Karadeniz'de birlikte gerçekleştirdikleri eğitimden kareler paylaşmıştı. Söz konusu iletide "Güvenlik ve istikrarı sağlayan müttefikler için #Karadeniz'de bir cumartesi geçirmek için harika bir yol! Seninle yelken açmak bir zevkti" notu ile Türk bayrağı paylaşılmıştı.

GÜRDENİZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Görüntülere tepki gösteren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "6. Filo mutlu. Karadeniz’de Türk savaş gemisi ile iyi bir hafta sonu geçirmiş Amerikan savaş gemileri. Ne güzel hayat! Dedeağaç tam gaz. Akdeniz’de Güney Kıbrıs’ın Nemesis Tatbikatıyla Türkiye’ye gözdağı Karadeniz’de Yavuz firkateynimiz ile ortak eğitim. Şaka gibi. Vah ki vah!" ifadelerini kullanmıştı.


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