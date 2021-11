MSB: TCG Yavuz, Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi düzenlediğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti" ifadelerine yer verildi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nin Avrupa-Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin Twitter'da paylaşımlarda bulunan 6. Filo hesabı bu ayın başında, ABD savaş gemisi ile Türk Fırkateyni TCG Yavuz'un Karadeniz'de birlikte gerçekleştirdikleri eğitimden kareler paylaşmıştı. Söz konusu iletide "Güvenlik ve istikrarı sağlayan müttefikler için #Karadeniz'de bir cumartesi geçirmek için harika bir yol! Seninle yelken açmak bir zevkti" notu ile Türk bayrağı paylaşılmıştı.

Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, ????!#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx