MSB: TCG Yavuz, Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi düzenlediğini açıkladı.
TCG YAVUZ fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti. pic.twitter.com/vRyrpShVft— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2021
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti" ifadelerine yer verildi.
6. FİLO DA PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU
ABD Deniz Kuvvetleri'nin Avrupa-Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin Twitter'da paylaşımlarda bulunan 6. Filo hesabı bu ayın başında, ABD savaş gemisi ile Türk Fırkateyni TCG Yavuz'un Karadeniz'de birlikte gerçekleştirdikleri eğitimden kareler paylaşmıştı. Söz konusu iletide "Güvenlik ve istikrarı sağlayan müttefikler için #Karadeniz'de bir cumartesi geçirmek için harika bir yol! Seninle yelken açmak bir zevkti" notu ile Türk bayrağı paylaşılmıştı.
Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, ????!#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 6, 2021
GÜRDENİZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Görüntülere tepki gösteren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "6. Filo mutlu. Karadeniz’de Türk savaş gemisi ile iyi bir hafta sonu geçirmiş Amerikan savaş gemileri. Ne güzel hayat! Dedeağaç tam gaz. Akdeniz’de Güney Kıbrıs’ın Nemesis Tatbikatıyla Türkiye’ye gözdağı Karadeniz’de Yavuz firkateynimiz ile ortak eğitim. Şaka gibi. Vah ki vah!" ifadelerini kullanmıştı.
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