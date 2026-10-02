MSB toplantısı ilk uçak fabrikasında yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı, dün, 1926 yılında Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan Kayseri’deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yapıldı. Fabrika Mustafa Kemal Atatürk döneminde, önemli bir devletçilik adımı olarak hayata geçmişti. MSB, Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü anımsatarak fabrikada, başta A400M, C-130 ve CN-235 askeri nakliye uçakları, KC-135R tanker uçakları ile SF-260D ve T-41D eğitim uçakları olmak üzere farklı tipteki hava araçlarının yanı sıra uçak yangın söndürme, uçak çeker, bomba yükleme araçları, uçak durdurucu sistemler, uçaksavarlar ve akaryakıt ikmal tankerlerinin fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti. İlk milli uçak çeker aracı “Rahvan” ile bomba yükleme aracı “Seyit Onbaşı”nın burada üretildiğini belirtti.

C-130J’LER ARALIKTA

Bakanlık, İngiltere ile 12 C-130J askeri nakliye için anlaşıldığını anımsatarak “Bu kapsamda, ilk iki uçağın aralık ayında teslim alınmasının planlandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın Başika-Zilkan yerleşkesindeki mevcudiyetinin son bulacak olmasıyla ilgili “Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) dün yapılan askeri geçit töreni ile ilgili, “GKRY’nin silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz” dendi