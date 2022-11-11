MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı

11 Kasım 2022 Cuma, 14:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yasa dışı olarak Türkiye'ye girmeye çalışan 5 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.