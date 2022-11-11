MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 FETÖ mensubunun yakalandığı bildirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yasa dışı olarak Türkiye'ye girmeye çalışan 5 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudutlarda FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2022
Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/zjBmzB7sTX
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