MSB'den Taksim'deki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Patlamanın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde durulurken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırıda hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı geldi.
İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım saat 16.20 sularında bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarında saldırının bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.
MSB'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.#MSB pic.twitter.com/gtwrramBkq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2022
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