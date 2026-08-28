Mücadeleci Türk aydını Oktay Akbal’sız 11 yıl

Gazetemiz yazarı ve Türk edebiyatının saygın isimlerinden Oktay Akbal, 11 yıl önce aramızdan ayrıldı. Akbal için dün Muğla Akyaka’da bulunan mezarı başında tören düzenlendi. Mezarı başındaki törenin ardından Yücelen Otel’de Akbal anısına video gösterimi yapıldı.

20 Nisan 1923’te dünyaya gelen Oktay Akbal, İstanbul Üniversitesi’nin Hukuk ve Edebiyat alanında sürdürdüğü yüksek öğrenimini yarıda bırakarak yazarlığa yöneldi. 1943 ve 1944 yıllarında Servet-i Fünun dergisinde sekreterlik, 1947-1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda memurluk yapan Akbal’ın gerçek anlamda yaşamını kazandığı alan ise gazetecilik oldu. 1939-1940 yıllarında Yeni Sabah ve İkdam gazetelerinde çeviri ve öyküleri yayınlanan Akbal; 1956’da Vatan gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

SON ANA KADAR CUMHURİYET

1969-1991 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde “Evet- Hayır” başlıklı köşesinde günlük yazılar yazan Akbal, 1983’te anayasa konusundaki bir yazısı nedeniyle üç ay hapis yattı. Köşe yazılarını 1992-1999 arasında Milliyet gazetesinde sürdürdükten sonra yeniden Cumhuriyet’e döndü. Yaşamının son anına kadar gazetesinde yazmaya devam etti.

KÜLT ESER VE ÖDÜLLER

1960-1963 ve 1969-1983 yılları arasında Türk Dil Kurumu (TDK) yönetim kurulu üyeliği, 1978- 1979 arasında Kültür Bakanlığı yayın danışma kurulu üyeliği yapan Akbal, Türk Edebiyatçılar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1989-1995 arasında da Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanlığı görevinde bulundu. 28 Ağustos 2015’te, çok sevdiği Muğla’da yaşamını yitiren Akbal’ın başta Önce Ekmekler Bozuldu olmak üzere birçok sevilen eseri ve ödülü bulunmakta.

‘SUSACAK MISIN” DEMİŞTİ…

Sağlık durumu nedeniyle son yazılarını 2014’ün Mart ayında yazabilen Akbal, 11 Mart 2014 tarihli “Susacak mısın?” başlıklı yazısında “Susmak bir kabullenmektir. Türk milleti çok mu suskun yoksa susturulmuş... Canı istediğinde avaz avaz bağırmasını da biliyor. Nice olaylarla yığınlar gür sesleriyle hepimizi uyandırmak, canlandırmak istiyor.(…) Bir halk cephesini kurmak gerekiyor. Bu da uygarlıkla, özlemekle olur” ifadelerini kullanmıştı.

Oktay Akbal'ın Cumhuriyet gazetesindeki ''Huzur'' başlık son yazısını okumak için tıklayın.