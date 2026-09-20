Mücadelesiyle herkese örnek olmuştu: Neslican Tay, ölümünün 7. yılında anılıyor

Kanserle mücadelenin simgesi olan Neslican Tay, Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle herkese örnek olmuştu.

7 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Tay’ın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

21 yaşında 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki mücadele duygusunu harekete geçiren ve hastalara moral veren açıklamalarıyla tanınan Neslican, 4. kez hastalığa yakalandığında "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim." demişti ve umudunu hiçbir zaman kaybetmemişti.

Tay, sosyal medyada “Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim” sloganıyla tanındı ve kanser hastalarına ilham kaynağı oldu.

Rize’de geçen çocukluğu, sol bacağının amputasyonu, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde sürdürdüğü eğitimi ve sosyal medya üzerinden paylaştığı umut dolu mesajlar, Neslican’ı bir fenomene dönüştürdü.

"DEMİR KADIN"

TED konuşmaları ve YouTube videolarıyla 1,5 milyona yakın takipçiye ulaşan Tay, “Demir Kadın” lakabıyla anılarak kanserle mücadelenin sembolü haline geldi. Ölümünün sonra Rize’de adının verildiği okul, Bodrum’daki heykeli ve “Demir Kadın: Neslican” filmiyle anısı yaşatılıyor.

3. kez yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK PAYLAŞIM YAPILDI

Tay'ın ölüm yıldönümünde sosyal medyadan birçok anma paylaşımı yapıldı.

Tay'ın mücadelesine vurgu yapılan paylaşımlarda, genel olarak şu ifadeler yer aldı:

"Yüreğiyle, mücadelesiyle herkese örnek olmuş güzel insan Neslican Tay, aramızdan ayrılışının yedinci yılında saygı ile anıyoruz."

"Yaşama azminle, güzelliğinle, verdiğin ilhamla ve mücadele dolu yolculuğunla daima hafızalarımızdasın, Neslican Tay. Seni unutur muyuz sandın? Sen, umutla ve cesaretle hayata tutunan herkesin yüreğinde yaşamaya devam ediyorsun."

"'Benim için sol bacağınızı da sevin' dedi ve gitti Neslican... Yaşama sevincin, acılara inat gülümsemen, kötülere kötülüklere rağmen kaybetmediğin umudun için sana binlerce kere teşekkürler. İyi ki geçtin bu dünyadan."

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.

Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlatmıştı.