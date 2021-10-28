MUÇEV'e yargı freni: Mahkeme doğa katliamına ‘dur’ dedi

28 Ekim 2021 Perşembe, 13:05

Hem özel çevre koruma alanı olan hem de birinci derecede arkeolojik sit alanı statüsüne sahip Marmaris’teki güzide koyda denize beton doldurularak yapımına başlanan yat limanı için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Muğla kıyılarındaki kamuya ait turistik tesis ve işletmelerin büyük kısmının devredildiği, Valilik tarafından kurulan ve yönetiminde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarının bulunduğu MUÇEV şirketi eliyle yapılan doğa katliamına karşı çevrecilerin yürüttüğü hukuk mücadelesi sonuç verdi. Karacasöğüt koyundaki 187 yat kapasiteli marina projesi için verilen ÇED gerekli değildir kararının iptali için Marmaris Belediyesi’nin açtığı ve çevre örgütleri il yurttaşların da müdahil olduğu davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu gelişmeyle birlikte sahildeki inşaat faaliyetlerinin tamamı durdurulurken, tartışmalı proje için ÇED süreci de sil-baştan işleyecek. Çevreciler bu karara sevinirken, yürüttükleri mücadelenin ise peşini bırakmayacaklarını duyurdu. İZMİR / Cumhuriyet