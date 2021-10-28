MUÇEV'e yargı freni: Mahkeme doğa katliamına ‘dur’ dedi
Muğla’nın en gözde koylarından Karacasöğüt’te halk tarafından büyük tepkiler toplayan yat limanı projesine yargı 'dur' dedi.
Hem özel çevre koruma alanı olan hem de birinci derecede arkeolojik sit alanı statüsüne sahip Marmaris’teki güzide koyda denize beton doldurularak yapımına başlanan yat limanı için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Muğla kıyılarındaki kamuya ait turistik tesis ve işletmelerin büyük kısmının devredildiği, Valilik tarafından kurulan ve yönetiminde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarının bulunduğu MUÇEV şirketi eliyle yapılan doğa katliamına karşı çevrecilerin yürüttüğü hukuk mücadelesi sonuç verdi. Karacasöğüt koyundaki 187 yat kapasiteli marina projesi için verilen ÇED gerekli değildir kararının iptali için Marmaris Belediyesi’nin açtığı ve çevre örgütleri il yurttaşların da müdahil olduğu davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu gelişmeyle birlikte sahildeki inşaat faaliyetlerinin tamamı durdurulurken, tartışmalı proje için ÇED süreci de sil-baştan işleyecek. Çevreciler bu karara sevinirken, yürüttükleri mücadelenin ise peşini bırakmayacaklarını duyurdu. İZMİR / Cumhuriyet
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Saray'dan, bakanlara 'geçmiş olsun demeyin' talimatı
- Alman banka devinden kritik ‘Türkiye’ öngörüsü
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- Mart 2022 için korkutan dolar tahmini
- Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı
- Kocasına sadık olsun, ölmesin!
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset