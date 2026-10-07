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Mudanya'da gergin anlar: Evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı

Mudanya'da gergin anlar: Evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı

7.10.2026 16:05:00
Güncellenme:
DHA
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Mudanya'da gergin anlar: Evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı

Bursa'da 2 katlı evi için yıkım kararı alınan Ahmet Kunuk (67), çatıya çıkarak elinde benzin bidonuyla görevlilere direndi. Jandarma ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla çatınan inen Kunuk’a evi boşaltması için ek süre verildi.
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Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan 2 katlı evin sahibi Ahmet Kunuk, yıkım için gelen ekiplere direnerek çatıya çıktı.

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Elinde benzin bidonuyla çatıda beklemeye başlayan ev sahibi için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Kunuk, jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabasının ardından elindeki benzin bidonunu bırakıp, çatıdan indi.

Kunuk’a evi boşaltması için ek süre verildiği öğrenildi.

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