Mudanya'da İsmet İnönü protestosu... Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç: 'Açık bir özür bekliyoruz'

AKP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve Kurtuluş Savaşı komutanlarından İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü hakkında kullandığı ifadeler, Mudanya Mütareke Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Basın açıklamasına CHP'liler, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

DALGIÇ: "İSMET İNÖNÜ BU ÜLKENİN GERÇEK BİR GAZİSİDİR"

Basın açıklamasında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, açıklamanın Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı tarihi binanın önünde yapıldığına dikkat çekerek, İsmet İnönü'nün Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolüne değindi.

Dalgıç, "Burası Mudanya; Batı Cephesi Komutanı, Mudanya ve Lozan'ın mimarlarından, Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün imzasını taşıyan mütarekenin kentidir. Bağımsızlığın askeri zaferini diplomatik zafere taşıyan Mudanya Antlaşması'nın imzalandığı binanın önündeyiz. Tarihe, ortak hafızamıza ve insan onuruna sahip çıkmak için buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile omuz omuza bağımsızlık mücadelesi veren, Cumhuriyetin kuruluşu için cephede ve masada çok ağır sorumlulukları üstlenen, bedeller ödeyen İsmet İnönü'nün bu ülke için ne ifade ettiğini biliyoruz. İsmet İnönü bu ülkenin gerçek bir gazisidir. Gazilik kürsüden dağıtılmaz, gazilik ilanla kazanılmaz. Gazilik bu vatan için canını ortaya koyanların taşıdığı bir şereftir" dedi.

"CUMHURİYET'İN EN TEMEL DEĞERLERİNE YÖNELMİŞ BİLİNÇLİ BİR SALDIRIDIR"

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kullanılan ifadeleri güçlü şekilde kınadıklarını belirten Dalgıç, şunları kaydetti:

"Tarih önüne kayda geçen bu sözler için açık bir özür bekliyoruz. Bu ülkenin kurtarıcıları ucuz provokasyonlar için malzeme olamaz. Cumhuriyetin kurucu kadrolarına iftira atmak yalnızca tarih bilmezlik değil, Cumhuriyet'in temel değerlerine yönelmiş bilinçli bir saldırıdır. Bu nasıl olsa hiçbir bedel ödenmeyeceğini bilme rahatlığı ile önceden hazırlanarak yapılmış bir konuşmadır, bir dil sürçmesi değildir. Hepimiz her şeyi tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Hayatta olmayan bir kadını hedef alan bu dil yalnızca Mevhibe İnönü'ye değil, bu ülkedeki bütün kadınlara yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bugün Mevhibe Hanımefendiyi ucuz siyasi anlayışı uğruna hedef gösteren zihniyet, yarın her kadını aynı şekilde hedef alır. AKP Grubu Sözcüsü Alperen Aydın, kadın arkadaşlarının ve kadın meslektaşlarının yüzüne nasıl bakabiliyor? Kendisini tanıyan kadınlara ne yapmaları gerektiğini söyleyecek değiliz. Bu sözlerin karşılığını elbette en iyi kadınlar verecektir.”

Son iki meclis toplantısında Aydın’ın Bursa'nın sorunları yerine hakaret ve provokasyonla gündem olduğunu söyleyen Dalgıç, AK Parti grubunu özür dilemeye ve daha sorumlu bir siyaset dili kullanmaya davet etti.

AKBULUT: "AKP’DE DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMALI”

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Avukat Yücel Akbulut da Ahmet Alperen Aydın'ın sözlerinin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını belirtti.

Akbulut, "Bu sözler yalnızca İsmet İnönü'nün şahsına yönelmiş sözler değildir. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine ve bu ülkenin bağımsızlık mücadelesine karşı yapılmış saygısızlıktır. Çünkü İsmet İnönü yalnızca bir isim değil bağımsızlığın, Cumhuriyetin ve devlet insanlığının simgelerinden bir tanesidir. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi çatısı altında Cumhuriyet değerleri ile hesaplaşmaya çalışan bir anlayışa yer olmamalıdır. Bu kişinin yalnızca grup sözcülüğü görevinden alınması yeterli değildir. AKP'nin kendi içerisinde de disiplin süreci başlatması lazımdır. Kinle nefretle tarihi şahsiyetlerin ailelerini dahi hedef alabilecek ölçüde gözünü karartan bu kişinin parti üyeliğinin de değerlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

YEŞİLTAŞ: “BUNLARIN DERDİ CUMHURİYETİ ORTADAN KALDIRMAK”

Mutlak butlan kararı sonrası görevden alınan eski CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise konuşmasında, söz konusu açıklamaların İsmet İnönü üzerinden Cumhuriyet'i hedef aldığını belirtti. Yeşiltaş, şunları söyledi:

“Biz bu zihniyeti iyi tanıyoruz. Aslında bunların yapmak istedikleri İsmet İnönü üzerinden Cumhuriyet ile hesaplaşmak. Bunların derdi Cumhuriyeti ortadan kaldırmaktır. Her fırsatta Kurtuluş Mücadelesini veren değerlere saldırarak Cumhuriyete olan kin ve öfkelerini kusuyorlar aslında. Bu Kurtuluş Mücadelesi öyle kolay verilmedi. Birileri İngiliz gemilerine binip kaçarken bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milli mücadeleyi başlatarak Kurtuluş Savaşı’nı vermişlerdir. İşte bu Kurtuluş Savaşı onları rahatsız etmiştir. Ama bilsinler ki o şahıslar ve bu zihniyet bugün geldikleri konumu bile Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün kurduğu Cumhuriyete borçlular.

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN BU TOPRAKLARDA CUMHURİYET SÜRECEK”

Bu topraklarda bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette bizler var olduğumuz sürece asla siz amaçlarınıza ulaşamayacaksınız. Bizler bu topraklarda Cumhuriyeti sonsuza kadar, ilelebet yaşatacağız. Bedeli ne olursa olsun bu topraklarda Cumhuriyet sürecek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri devam edecek. Asla sizlere ve sizin gibi düşünenlere burada fırsat vermeyeceğiz. Her gün iktidarın bir takım baskılarıyla, zulümleriyle karşı karşıyayız. Bizleri korkutarak sindireceklerini düşünenler, bizler Kurtuluş Mücadelesi döneminde o emperyalist ülkelerden korkmadık ki sizlerden korkalım. Eğer sizin baskınızdan ve zulmünüzden bir adım geri adım atarsak namerdiz. Sonsuza kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Bu topraklar Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Birlikte başaracağız. İnanın birlikte bu topraklarda demokrasiyi, adaleti, anayasal düzeni hep birlikte yaşatacağız. Kurtuluş yok tek başına hep beraber ya hiçbirimiz.”

NE OLMUŞTU?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın, İsmet İnönü hakkında yaptığı konuşmada, "Aradan geçen birkaç sene sonra ikinci genel başkanınız İsmet İnönü, eşini Venizelos'un koluna taktı mı takmadı mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç tepki göstermiş, yaşanan tartışmanın ardından meclis oturumuna ara verilmişti. CHP grubu, Aydın'ın özür dilememesi üzerine meclis salonunu terk etmiş, toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti.