Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü Prof. Dr. Mehmet Haberal’a verildi

Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü, 2026 yılında bilim insanı ve Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a verilecek. Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerde takdim edilecek ödül için karar, seçici kurul tarafından oybirliğiyle alındı.

Mudanya Belediye Meclisi tarafından da onaylanan kararın ardından Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ankara’da Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret ederek ödül haberini bizzat iletti.

Başkan Dalgıç, ödülün Haberal’a verilmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, Prof. Dr. Haberal’ı 11 Ekim’de gerçekleştirilecek ödül törenine davet etti.

BİLİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ KATKILARI ÖNE ÇIKTI

Murat Karayalçın başkanlığında toplanan Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü Seçici Kurulu, 15 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantıda 2026 yılı ödülünü Prof. Dr. Mehmet Haberal’a verme kararı aldı.

Kurulda Gülsün Bilgehan, Ayşe Kulin, Sedat Ergin ve Murat Yetkin gibi isimler de yer aldı. Oybirliğiyle alınan kararda, Haberal’ın Cumhuriyet değerlerine bağlılığı, bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği bilim insanları dikkate alındı.

Prof. Dr. Haberal’ın eğitim, sağlık ve bilim alanındaki öncü çalışmaları, geliştirdiği yöntemler, organ nakli ve yanık tedavisi alanındaki deneyimleri ile uluslararası düzeyde yaptığı katkılar ödüle gerekçe olarak gösterildi.

Haberal’ın özellikle Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleriyle paylaştığı bilimsel bilgi ve deneyimin, insan yaşamına yönelik önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN ORGAN NAKLİ YOLCULUĞUNDA ÖNCÜ İSİM

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 3 Kasım 1975 yılında gerçekleştirdiği başarılı ilk böbrek nakli ile Türkiye 'de reform yaptığı gibi dünyada da örnek olan önemli bir bilim insanı oldu. Haberal'ın vizyonu sadece Türkiye'deki organ nakli başarılarıyla sınırlı kalmadı. Haberal, uluslararası arenada da büyük ilgi gören bilim insanı olarak tarihe geçti.

Bilimsel çalışmalarında büyük zorluklarla karşılaştığını anlatan Haberal, yıllar içerisinde elde edilen başarıların Türkiye adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Başkan Deniz Dalgıç ile görüşmesinde bilim yolculuğunun zorlu süreçlerini paylaşan Haberal, imkânsızlıklarla başlayan çalışmaların bugün uluslararası başarılarla devam ettiğini belirtti.

Haberal, görevlerinin Türkiye’ye hizmet etmek ve Türk bayrağını dünyanın her yerinde en üst noktada dalgalandırmak olduğunu ifade ederek ülkeye katkı sunmanın önemine dikkat çekti.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NDEN ATATÜRK VURGUSU

Prof. Dr. Mehmet Haberal, ziyaret sırasında Başkan Deniz Dalgıç’a Başkent Üniversitesi’nin kuruluş süreci ve eğitim vizyonu hakkında da bilgi verdi.

Binlerce öğrencinin yetiştiği Başkent Üniversitesi, Haberal’ın Cumhuriyet’e kazandırdığı önemli eserlerden biri olarak gösteriliyor. Haberal, Dalgıç’ı üniversiteye davet ederek kampüs içerisinde yer alan Atatürk Evi’ni ziyaret etmesini istedi.

Atatürk’ün Akaretler’deki evinin birebir örneği olarak hazırlanan Atatürk Evi’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a ait kişisel eşyalar sergileniyor.

Ziyaret sırasında karşılıklı hediyeler verilirken, günün anısına fotoğraf da çekildi.

Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü, Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü olan 11 Ekim’de düzenlenecek törenle Prof. Dr. Mehmet Haberal’a takdim edilecek.