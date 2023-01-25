Müge Anlı canlı yayına bir kutu para ile geldi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında zorlu hayat mücadelesini anlatan Sabriye Toksal'a izleyiciler tarafından 110 bin TL yardım yapıldı. Müge Anlı, toplanan parayı bir kutu içerisinde Toksal'a teslim etti.
Anne ve babalarının başkalarıyla evlenerek çocuklarını bıraktığı babaanne Sabriye Toksal, Müge Anlı’ya katıldı. Yaşam mücadelesi veren Toksal, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
İddiaya göre; babannelerine bırakılan çocukların annesi başka biriyle evlendi. Çocukların babaları da başka biriyle evlenerek iki çocuk daha dünyaya getirdi. Ancak anne ve baba bakamadığı çocukları babaanneye bıraktı.
Babaanne Sabriye Toksal ise Ankara’da çorap satarak hayatını kazanmaya çalışıyor.
110 BİN TL'LİK DESTEK
Programda yaşadıklarını anlatan Toksal’a izleyicilerden kısa sürede destek geldi.
Canlı yayında Toksal’a müjdeyi veren Anlı, bir kutunun içindeki 110 bin TL parayı verdi.
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