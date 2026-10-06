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Müge Anlı'da ilik arayan Hamid Yorulmaz dosyasında sıcak gelişme: 'Sakallı Hamid' konuştu!

Müge Anlı'da ilik arayan Hamid Yorulmaz dosyasında sıcak gelişme: 'Sakallı Hamid' konuştu!

6.10.2026 15:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müge Anlı'da ilik arayan Hamid Yorulmaz dosyasında sıcak gelişme: 'Sakallı Hamid' konuştu!

İzmir'de ilik nakli bekleyen Akdeniz Anemisi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını aradığı dosyada soruşturma derinleşiyor. Annenin tutuklandığı süreçte jandarma sorgusunda işaret ettiği ve "Sakallı Hamid" olarak tanınan şahıs, ilk kez konuşarak biyolojik baba çıkması durumunda ilik vereceğini açıkladı.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki doğuştan Akdeniz Anemisi (Thalassemia) hastası Hamid Yorulmaz, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu ilik nakli öncesinde biyolojik babasını aramayı sürdürüyor. Müge Anlı'nın programına da konu olan ve hukuki boyutu derinleşen soruşturmada yeni ve önemli bir gelişme yaşandı.

ANNE TUTUKLANDI, JANDARMADA İSİM VERDİ

Soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan anne Nihal Beyit tutuklanırken, dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyit’in jandarmadaki ifadesinde, Hamid’in biyolojik babası olabileceğini öne sürdüğü bir kişinin ismini verdiği öğrenildi. Programda "Sakallı Hamid" olarak anılan ve genç adama olan benzerliğiyle dikkat çeken şahsın ifadesi kamuoyuyla paylaşıldı.

"BENİ BULMAK İSTESEYDİ BULURDU"

İzmir dışında yaşadığı belirtilen ve üç kız çocuk babası olduğunu ifade eden kişi, hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu. İfadesinde durumu açıklayan şahıs şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim."

Söz konusu şahıs, yapılacak testler sonucunda biyolojik baba çıkması halinde genç çocuk için sağlık yükümlülüklerini yerine getireceğini belirterek, "İnsanlık vazifemiz" diyerek kemik iliği bağışında bulunabileceğini aktardı.

MÜCADELE 13 YAŞINDAKİ ŞOKLA BAŞLADI

Henüz 3 yaşındayken annesi tarafından terk edilen ve babaannesi ile dedesi tarafından büyütülen Hamid Yorulmaz, 13 yaşında hastalığı nedeniyle komaya girdiğinde hayatının gerçeğiyle yüzleşti. İlik nakli testleri sırasında kan uyuşmazlığı tespit edilmesi üzerine yapılan DNA testinde, yıllardır babası bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

İlik nakli için zamanının daraldığını vurgulayan genç adam, her hafta kan almak zorunda kaldığını ve tedavi sürecinin başarısı için biyolojik ailesine ulaşması gerektiğini dile getirmişti.

İlgili Konular: #Müge Anlı #akdeniz anemisi

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