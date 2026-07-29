Muğla Akyaka'da 'kıyı işgalleri' iddiası: Gökova Ekolojik Yaşam Derneği'nden 17 ayrı suç duyurusu

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği'nden yapılan açıklamada, özellikle Kadın Azmağı çevresindeki işletmelerin ruhsat sınırlarını ve kıyı kenar çizgisini aşarak kamuya ait kıyı alanlarını işgal ettiği iddia edildi.

Açıklamada, yurttaşlar tarafından yıllardır yapılan başvurulara rağmen ihlallerin giderilmediği belirtilerek, ilgili kamu kurumlarının yasa dışı yapılaşma ve kıyı işgallerini ortadan kaldırmak için gerekli işlemleri yapmamasının suç duyurularının temel gerekçesini oluşturduğu ifade edildi.

17 AYRI SUÇ DUYURUSU

Dernek, suç duyurusu dilekçelerinde Kıyı Kanunu'na aykırı şekilde imar planlarında yer almayan yapı ve tesislerin inşa edildiğini, bu yapılar için yapı kayıt belgeleri düzenlendiğini ve çalışma ruhsatları verildiğini öne sürdü.

Ayrıca kıyı alanlarının şezlonglarla kapatılarak vatandaşların serbestçe kıyıdan yararlanma hakkının engellendiği ve bazı plajlarda giriş ücreti talep edildiği iddialarına yer verildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların ağırlıklı olarak Kadın Azmağı kıyısı, Akçapınar Kitesurf Plajı, Çınar Plajı, Akyaka Halk Plajı ve Akyaka Orman Kampı çevresinde bulunduğu ileri sürüldü. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği yönetimi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması gereken evrensel bir değer olduğu belirtilen açıklamada, bölgenin rant baskısı altında kaldığını ve kamu kurumlarının bu duruma sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu savunuldu.

Açıklamada, "Gökova'nın doğal ekosistemlerini korumak, kıyıları ve ortak yaşam alanlarını gelecek kuşaklara aktarmak için bölge halkı olarak yasadışı yapılaşma ve kıyı işgallerine karşı her türlü meşru ve yasal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Gökova Ekoloji Meclisi, kıyı işgallerine dikkat çekmek amacıyla 31 Temmuz 2026 tarihinde Akyaka'da yürüyüş ve basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.