Muğla Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için mama üretiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için mama üretiyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesi için faaliyete aldığı mama üretim tesisinde bugüne kadar 5 bin 268 kilogram mama üretti.
Tesis ile birlikte yaklaşık 20 lira olan hayvan mamasının üretim maliyeti 1.98 liraya düşürülerek büyük tasarruf sağlandı. Menteşe ilçesinde mart ayında hizmete açılan tesiste belediye ekiplerince mezbaha atıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüslerin yemeklerinden arta kalan gıdalar toplanarak mamaya dönüştürülüyor. Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 500 kilogram atıktan 12 saatte yaklaşık 200 kilogram mama hammaddesi üretiliyor. Belediye tarafından hayvan bakımevi ve sokak hayvanları için günde 300 kilogram mama can dostlara dağıtılıyor. Tesis sayesinde kilogramı yaklaşık 20 lira olan hayvan maması 1.98 lira maliyetle üretilirken, yılda 2 milyon 188 bin lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.
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