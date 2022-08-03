Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikmal tesisiyle yüzde 61 tasarruf sağladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılağaç Makine ve İkmal Tesisi'nde belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım - onarım işlemleri ile metal ürünleri imalatları dışarıdan hizmet almadan piyasanın altında maliyetle imal ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu yolla 2017 yılından bu yana yüzde 61oranında tasarruf sağladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Kızılağaç Makine İkmal Tesisinde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerden özenle çıkıyor ve Muğlalıların hizmetine sunuluyor.
Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak kaliteli üretimin yapıldığı Makine İkmal Tesisinde, fen ve sanat ürünleri (metal kapı, pencere, köprü korkuluğu, engelli rampaları, yağmur suyu mazgalları, muhtelif çatı yapımı ve tamiratları ile geri dönüşüm ürünleri vb.) imal ediliyor. Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.
YÜZDE 61 TASARRUF SAĞLANDI
Uzman personelin görev aldığı Makine İkmal Tesisinde 2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile taşıtlarının arazi koşullarında ve atölyede bakım onarım işlemleri yapılıyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi öz mallarının onarım işlemlerini kendisi yapıyor. 2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesinin Kızılağaç Makine İkmal Tesisinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 61 oranında tasarruf sağlandı.
51 ADET KÖPRÜ KORKULUĞU YAPILDI
Muğla Büyükşehir Belediyesine il genelinde muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki köprülerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla köprü korkulukları yapılıyor. 2017 yılından bu yana gelen talepler doğrultusunda Metal atölyesi tarafından 51 adet köprü korkuluğu yapıldı.
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