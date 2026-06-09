Muğla’da 2021 yılında küle dönen dağların zirvelerinde rüzgar türbinleri yükselmeye başladı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi’nde 31 Temmuz 2021’de çıkan yangın Bodrum ilçesi de dahil olmak üzere geniş bir alana yayılmış 10 Ağustos 2021 tarihinde kontrol altına alınabilmişti. Yangında yaklaşık 14 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Yangın doğa cenneti Mazı, Çökertme gibi yerleşim yerlerine kadar ulaşmış, Kemerköy Termik Santrali’nin çevresindeki ormanlık alanlar da zarar görmüştü. Bu büyük yangının ardından bölgede ağaçlandırma çalışması yapılmıştı.

TÜRBİNLER YÜKSELİYOR

Ancak son günlerde yangının ilk başladığı Beyciler Mahallesi’nin de bulunduğu bölgede dağların tepelerine RES’ler kurulmaya başlandı. 2021’deki yangında tamamen yanan dağların zirvelerine rüzgar türbinleri dikiliyor. Türbinlerin sayıları da artıyor. Rüzgar türbinlerini bölgeye ulaştırmak ve daha sonra da ulaşımı sağlamak için ise yanan alanlara yeni yollar açıldı. Bölgede türbinler için kurulan bazı yapılar da dikkat çekiyor.

KARŞIDA AKBELEN

Bir yanda yanan ve daha sonra ağaçlandırma çalışması yapılan dağların tepelerine yeni rüzgar türbinleri kurulurken, diğer yanda ise İkizköy-Akbelen bulunuyor. Burada da bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin kömür ihtiyacını karşılamak için ormanlık alanlar ile zeytinlikler, tarlalar kömürü çıkarmak için kazılıyor. Kömür sahası her geçen gün biraz daha büyüyor. Bölgeye ilişkin yeni kamulaştırma kararları Danıştay tarafından durdurulmuştu. Ancak kamulaştırmalara dayanak sağlayan yasa maddesi yürürlükte. CHP yasadaki ilgili maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi davada henüz karar vermedi.