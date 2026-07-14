Muğla’da 3 ayrı noktada yangın: Müdahale sürüyor

Muğla’nın Kavaklıdere, Milas ve Ortaca ilçelerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle üç ayrı noktada yangın çıktı.

Kavaklıdere ilçesi Kurucova Mahallesi’ndeki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken saat 17.00 sıralarında Milas ve Ortaca ilçelerinde de yangın çıktığı bildirildi.

Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki yangının rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerledi.

Aynı saatlerde Ortaca ilçesi Gölbaşı mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Yangın haberlerinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgelere itfaiye ve OGM’ye bağlı ekipler sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.