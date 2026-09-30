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Muğla'da alacak kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Muğla'da alacak kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

30.09.2026 08:17:00
Güncellenme:
DHA
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Muğla'da alacak kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Menteşe ilçesinde, alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Günay K.’nin av tüfeğiyle ateş açtığı Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç. yaralandı. Şüphelinin gözaltına alındığı, Tayfun Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Akyer Mahallesi’nde dün akşam saat 22.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, Günay K. (38), alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ve Suat Ç.’yi bacaklarından vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Tayfun Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından şüpheli Günay K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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