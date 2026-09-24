Muğla’da Atatürk büstüne saldırı: 'Cumhuriyet değerleri hedefte!'

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde bulunan Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu’nun bahçesindeki Atatürk büstü, yüzünü gizleyen bir kişi tarafından yerinden sökülerek çöp konteynerine atıldı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılırken, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras saldırıya tepki gösterdi. Bozkurt yaşananların tekil bir olay olmadığını söylerken, Köksal “Muğla Cumhuriyet’in kalesidir” dedi. Aras ise Atatürk’e yönelik hiçbir saygısızlığı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Eylül saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Yüzünü tamamen gizleyen şüpheli kadın, okul bahçesine girerek Atatürk büstünü yerinden söktü ve okul yakınındaki çöp konteynerine attı. Olay sabah saatlerinde okul yönetimi ve çevrede yaşayan yurttaşlar tarafından fark edilerek emniyet güçlerine bildirildi. Polis ekipleri okul ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken şüphelinin yakalanması için fiziki ve teknik takip başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli, ilgili kurumlar tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

HÜSNÜ BOZKURT: BU İKLİMDEN BESLENİYOR

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Atatürk’e ve Cumhuriyetin kuruluş değerlerine yönelik saldırıların tekil olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Bozkurt, “Tek bir olay değil, her yerde oluyor, görüyorsunuz. Bunlar eskiden olmuyor muydu? Tabii ki oluyordu. Ama şimdi bu tür olayları cesaretlendiren bir iklim yarattılar. Çok üzücü ama gerçek bu” dedi.

Kamu yönetimindeki bazı isimlerin söylemlerini de eleştiren Bozkurt, “Diyanet İşleri Başkanı’ndan bakanlara kadar, tepeden tırnağa Atatürk karşıtı, Cumhuriyet karşıtı, akıl ve bilim karşıtı insanlar var. Bu iklimden besleniyor” diye konuştu.

Eğitim politikalarına da tepki gösteren Bozkurt, “Eğitimimiz o hale getirildi ki çocuklarımızı dünya çocuklarıyla yarışabilecekleri bilimsel bilgiyle donatmıyoruz. Bunu çok bilinçli yapıyorlar. Bir biat ve itaat toplumu yaratmak için” dedi.

Bozkurt, “Düşünmeyen, aklını kullanamayan, olayları yorumlayıp kendi sentezini yapamayan, ne söylenirse ona göre davranan insanlar üretmek üzere bir eğitim kurguluyorlar” ifadelerini kullandı. Bu anlayışın karşısındaki en önemli mirasın Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri olduğunu belirten Bozkurt, “Bunun karşısındaki en büyük engel tabii ki Mustafa Kemal Atatürk ve onun öğrettikleri, devrimleridir” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BÜSTÜ YENİDEN YERİNE YERLEŞTİRDİ

Olayda zarar gören Atatürk büstü, 23 Eylül akşamı Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek yeniden okul bahçesindeki yerine monte edildi. Öğrenciler 24 Eylül sabahı okula geldiklerinde büst yeniden yerindeydi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bugün çocuklarımız okullarına geldiklerinde onları yine Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşılıyor. Çünkü o büst yalnızca bir büst değil; çocuklarımızın her sabah karşısında gördüğü Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın ve ortak değerlerimizin simgesi” denildi.

ARAS: HİÇBİR SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEYECEĞİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da saldırıyı kınayarak, “Atatürk büstüne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Olayın hemen ardından harekete geçerek gece boyunca çalışıp büstümüzü yenileyen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ve ortak değerlerimizin simgesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hiçbir saygısızlığı kabul etmeyeceğiz” dedi.

KÖKSAL ARAS: MUĞLA CUMHURİYET’İN KALESİDİR

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da saldırının Menteşe’de yaşanmasının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Köksal, “Gencinden yaşlısına, Atatürk ve Cumhuriyet hassasiyetinin en yüksek olduğu kentlerimizden olan Menteşemizde bu olayın yaşanması bizleri çok üzdü. Bu eylemi gerçekleştiren karanlık zihniyete sahip failin en kısa sürede yakalanacağına ve gerekli cezayı alacağına inanıyorum” dedi.

Atatürk büstünün yeniden yerine konulduğunu belirten Köksal, “Muğla, Cumhuriyet’in kalesidir. Bu değerlere el uzatmaya kalkanlar karşılarında daima bu kentin iradesini bulacaktır” ifadelerini kullandı.

MUĞLA ADD’DEN TEPKİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Gençlik Kolları Başkanı'da yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka, büstün parçalanarak çöp konteynerine atılmasının yalnızca bir vandalizm olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, saldırının Cumhuriyet’in kurucu değerlerini hedef aldığını söyledi. Yaşanan olayı “kabul edilemez” olarak nitelendiren Yaka, “Cumhuriyetimizin kalbi, bağımsızlığımızın simgesi, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı lanetliyoruz. Bir okulun bahçesinde Atatürk büstünün parçalanarak çöp konteynerine atılması yalnızca fiziki bir saldırı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve milletimizin ortak vicdanına yöneltilmiş açık bir kasıttır” dedi. Atatürk’ün Türkiye’nin toplumsal hafızasından silinemeyeceğini vurgulayan Yaka, “Mustafa Kemal Atatürk ne çöp konteynerlerine atılarak unutturulabilecek bir isimdir ne de cehalet ve nefret dolu girişimlerle bu toprakların hafızasından silinebilecek bir liderdir. O, bir ulusun küllerinden doğuşunun mimarı, bağımsızlığımızın teminatı ve çağdaş geleceğimizin rehberidir” ifadelerini kullandı. Saldırının tüm yönleriyle soruşturulması çağrısında bulunan Yaka, güvenlik kameralarına yansıyan olayın faili ya da faillerinin kısa sürede tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Yaka, “Bu olayın münferit bir vandallık mı yoksa arkasında organize bir kışkırtma mı olduğu titizlikle araştırılmalıdır. Bu saldırının, adli sürecin ve faillerin cezalandırılması aşamasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Okullarımızda Atatürk’ün büstü de, fikirleri de, ilke ve devrimleri de yaşamaya devam edecektir” dedi.