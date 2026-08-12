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Muğla’da gece vakti 'bayrak' provokasyonu! Ateşe verip uzaklaşan şahıs yakalandı

Muğla’da gece vakti 'bayrak' provokasyonu! Ateşe verip uzaklaşan şahıs yakalandı

12.08.2026 13:57:00
Güncellenme:
ANKA
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Muğla’da gece vakti 'bayrak' provokasyonu! Ateşe verip uzaklaşan şahıs yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağı, gece saatlerinde yoldan geçen bir kadın tarafından çakmakla yakıldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağı, yoldan geçen bir kadın tarafından yakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı çevresinde meydana geldi. Bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını fark eden kadın, bayrağı elindeki çakmak ile yaktı.

Sabah saatlerinde iş yerini açan mağaza sahipleri, Türk bayrağının yakılmış olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

YAKALANDI

Türk bayrağını çakmakla yakan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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