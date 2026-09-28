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Muğla'da komşuların kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da komşuların kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

28.09.2026 10:19:00
Güncellenme:
DHA
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Muğla'da komşuların kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat (36), hayatını kaybetti. Şüpheli Fikret D. (42), gözaltına alındı.
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Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta dün saat 02.00 sıralarında Yaman Mat ve aynı binada oturan komşusu Fikret D. arasında iddiaya göre; gürültü ve alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fikret D., Yaman Mat'ı bıçaklayıp, kaçtı. Mat kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Yaman Mat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, garson olarak çalıştığı öğrenilen Fikret D.'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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