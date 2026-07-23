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Muğla'da korkunç görüntüler... İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı

Muğla'da korkunç görüntüler... İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı

23.07.2026 21:28:00
Güncellenme:
İHA
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Muğla'da korkunç görüntüler... İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı

Muğla'da sokak arasında seyreden hafif ticari araç, yolda bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçerek yoluna devam etti. Olayda yaralanan kediler hayatını kaybederken, sürücünün durmadan uzaklaşması tepki çekti.
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Olay, Menteşe ilçesinde bir sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen hafif ticari araç, yol üzerinde bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçti.

Aracın altında kalan kediler ağır yaralanarak can çekişirken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti.

Görüntülerde, hafif ticari aracın sokakta ilerlediği sırada iki kedinin üzerinden geçtiği, sürücünün ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Görüntüler hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

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