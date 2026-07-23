Muğla'da korkunç görüntüler... İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı

Olay, Menteşe ilçesinde bir sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen hafif ticari araç, yol üzerinde bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçti.
Aracın altında kalan kediler ağır yaralanarak can çekişirken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti.
Görüntülerde, hafif ticari aracın sokakta ilerlediği sırada iki kedinin üzerinden geçtiği, sürücünün ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Görüntüler hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istediklerini dile getirdi.