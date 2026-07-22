Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor, yurttaşlar evlerine dönmeye başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

10 EV BOŞALTILDI, 4 BUNGALOV ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı.

Bazı evler alevlere teslim olurken, bazı noktalarda patlama sesleri de duyuldu.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarını başlattı.

Risk altındaki evlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirilirken, bölgede tahliye ve söndürme çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bölgede yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

BAŞKAN ARAS YANGIN BÖLGESİNDE

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye’de çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Aras, “Gökçeovacık’ta başlayan yangın, şu anda İnlice Mahallesi’ne doğru devam ediyor. Bütün ekipler bölgede. Orman Genel Müdürlüğü'nün kara-hava unsurları ve itfaiye ekipleri görev yapıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin arazözleri ile sivil halkın ve şirketlerimizin iş makineleri, arazözleri ve tankerleri bölgede konuşlanmış durumda. Biz de sık sık Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarına karşılık verirken, bir taraftan da Muğla itfaiyesinin ana görevi olan meskun mahalleri ve vatandaşlarımızı koruma görevini yerine getiriyoruz. Afet Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanı ve ekiplerimiz de olay yerindeler. Ben de bizzat buraya geldim. Hep birlikte yangının İnlice Mahallesi'ne ulaşmasına izin vermeden burada kontrol altına almak için gayret ediyoruz.” dedi.

YANGININ ANIZ YAKILMASINDAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Başkan Aras, İHA'ların çektiği görüntüleri yerinde izlediğini ifade ederek, “Konuşlanmış bütün araçlarımız ve ekiplerimiz bölgede. Bize düşen görev, onları takviye etmek, susuz bırakmamak ve ihtiyaç duydukları iş makinelerini, arazözleri ve tankerleri sürekli hazır tutmak. Bizim işimiz şu anda bu. İnşallah başarılı da olacağız. Hepimiz buradayız. Tabii ki halkımızın da çok dikkat etmesi gerekiyor. İlk belirlemelere göre yangının anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bu hava şartlarında, bu sıcakta ve bu kadar kuru bir ortamda vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Yangınların bir bölümü yüksek gerilim hatlarından veya doğal şartlardan kaynaklansa da bunlar çok küçük bir bölümü oluşturuyor. Asıl en büyük problem insan hatası. 'Bir şey olmaz, kontrol ederim' deniliyor. Ancak gördüğünüz gibi rüzgar, sıcaklık ve nem oranı nedeniyle şu anda tüm şartlar bölgemizde yangının büyümesi için uygun.” diye konuştu.

"ÇIKACAK KÜÇÜK BİR KIVILCIM BİLE TÜM BÖLGEYİ YOK EDEBİLİR"

Aras, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Çünkü günümüzde orman yangınları geri dönülmesi çok zor afetlere dönüşebiliyor. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, bulundukları yerlerde kesinlikle orman yangınına sebebiyet verebilecek her türlü uygulamadan kaçınmalarıdır. Araçlarıyla seyahat ederken dışarıya sigara izmariti veya şişe atmamaları, ormanlık alanlara girmemeleri ve ormanlarda piknik yapmamaları gerekiyor. Tarımsal faaliyetlerde de çok dikkatli olunmalı. Anız temizliği, tarla temizliği veya bahçe temizliği yapılırken gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor. Ormanlık alanlarda özellikle spiral, matkap gibi kıvılcım çıkarabilecek aletlerin kullanılmaması gerekiyor. Çünkü şu anda çıkacak küçücük bir kıvılcım bile tüm bölgeyi yok edebilir. Konu bu kadar ciddi. Herkesin bir iş yaparken bin kere düşünüp bir kere yapması, hatta gerekiyorsa hiç yapmaması gerekiyor. Şu anda böyle bir dönemden geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"HERKES ÇOK DİKKATLİ OLSUN"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, temmuz ve ağustos aylarının bölge için en kritik aylar olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu nedenle bu tarihlerde, bu bölgede ve bu kadar güzel bir doğaya sahip coğrafyada herkesin yaptığı işlere çocuk ve bebek hassasiyetiyle yaklaşması gerekiyor. Bunu vatandaşlarımızdan tekrar tekrar rica ediyorum. Yandıktan sonra artık bunun bir kıymeti yok. Bakın, helikopterler, uçaklar, bütün ekipler, itfaiyeler, arazözler ve binlerce insan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ancak yangın büyüdükten sonra onu geri döndürmek, uçaklarla ve helikopterlerle bile çok zor. Sadece yangının önünü kesmeye gayret ediliyor. Yangının enerjisi çok yüksek olduğunda uçaklar ve helikopterler de bazen yeterli olamayabiliyor. Düşünün, çok yüksek sıcaklıklarda su atsanız bile su buharlaşıp gidiyor. O yüzden bizim için en önemli olan, yangının çıkmasına meydan vermemek. Tekrar tekrar söylüyorum; herkes çok dikkatli olsun. Tarlada çalışan, evinde veya bahçesinde bir iş yapan herkes bu şartlarda çok daha dikkatli davranmalı. Çünkü, yangın çıktıktan sonra pişmanlığın hiçbir faydası olmuyor. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah yangını en kısa sürede kontrol altına alacağız.”

OGM: YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından (OGM), Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Kurumun açıklamasında, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

VALİ AKBIYIK: YANGININ ENERJİSİ BÜYÜK ORANDA DÜŞÜRÜLDÜ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ederken, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü açıkladı. Yangının saat 12.10 sıralarında orman dışı bir alanda çıktığını, daha sonra alevlerin ormanlık alana sıçradığını söyleyen Vali Akbıyık, “Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, jandarma, emniyet, Muğla Büyükşehir Belediyemiz, MUSKİ, Devlet Su İşleri, Sahil Güvenlik ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. İl merkezinden İHA görüntüleriyle sahadaki çalışmaları anbean takip ederek müdahaleyi yönettik” dedi.

417 PERSONELLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda kurumun yanı sıra çevre illerden de destek geldiğini belirten Akbıyık, “Devlet Su İşleri’nin iş makineleri ile Denizli, Antalya’nın Kaş ilçesi, Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri de çalışmalara katıldı. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. Şu anda sahada Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, Devlet Su İşleri, sağlık teşkilatımız, MUSKİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizden toplam 417 personel görev yapıyor” ifadelerini kullandı.

‘5 UÇAK VE 14 HELİKOPTER İLE HAVA DESTEĞİ SAĞLANDI’

Müdahalede 126 araç ve iş makinesinin de görev aldığını belirten Vali Akbıyık, hava aydınlık olduğu süre içerisinde 5 uçak ve 14 helikopterin yangına müdahale ettiğini söyledi. Akbıyık, “Karadan ise 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 18 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot ve 1 mobil baz istasyonu ile çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Akbıyık, yüksek sıcaklık, yüzde 15 seviyesindeki düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Burası Göcek’e yakın, Fethiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ve bölgede bulunan misafirlerimizin can güvenliğini sağlamaktı. Yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerimiz büyük mücadele verdi. Çok şükür herhangi bir can kaybımız bulunmuyor” diye konuştu.

VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Tedbir amacıyla bazı mahallelerin tahliye edildiğini ifade eden Akbıyık, yangının etkisinin azalmasının ardından jandarma kontrolünde vatandaşların evlerine dönmeye başladığını söyledi. Bazı evlerde hasar oluştuğunu belirten Akbıyık, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Muğla’da tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Vali Akbıyık, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. AFAD koordinasyon merkezimizde çalışmalarımızı anbean takip ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve vatandaşlarımız da büyük duyarlılık gösteriyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.