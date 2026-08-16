Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muğla'da senfoni orkestrası çalışanı evinde ölü bulundu

Muğla'da senfoni orkestrası çalışanı evinde ölü bulundu

16.08.2026 11:30:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Muğla'da senfoni orkestrası çalışanı evinde ölü bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nda çalışan Serhat Şimşek evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan bir apartmanda oturan Serhat Şimşek’ten haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adrese savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 

Image

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin incelemelerinin ardından Şimşek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şimşek’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #muğla #ölü bulundu

İlgili Haberler

Muğla’da gece vakti 'bayrak' provokasyonu! Ateşe verip uzaklaşan şahıs yakalandı
Muğla’da gece vakti 'bayrak' provokasyonu! Ateşe verip uzaklaşan şahıs yakalandı Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağı, gece saatlerinde yoldan geçen bir kadın tarafından çakmakla yakıldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Muğla’da yangının yaraları sarılıyor
Muğla’da yangının yaraları sarılıyor Seydikemer’de çıkan ve birden fazla mahalleyi etkileyen orman yangınında mağdur olan vatandaşlara yönelik destekler sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen ailelerin yaralarının sarılması amacıyla çalışmalarına devam ederken, Dere Mahallesi’nde evini kaybeden Çobanoğlu ailesine yaşam konteyneri desteğinde bulundu. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla temel yaşam eşyaları da temin edilen konteyner aileye teslim edildi.
Muğla'da annesini öldürüp intihar etti
Muğla'da annesini öldürüp intihar etti Muğla'nın Fethiye ilçesinde Volkan Sütçü (50) annesi Fatma Sütçü'yü (74) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti.