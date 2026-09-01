Muğla'da sır olay... Aynı evde iki kişi ölü bulundu: 'Cinayet' ve 'intihar' şüphesi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde 2 kişi, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki bir apartmanda meydana geldi. Menteşe’de lokanta işleten 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede Kaya ile Mehmet Akkaya’yı (30) başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kaya ve Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 AY ÖNCE AYRILDIKLARI İDDİASI

Yapılan ilk incelemede Akkaya’nın yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı öne sürülen Kaya’yı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermiş olabileceği belirtildi. Akkaya’nın yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu da tespit edildi.

Kaya ve Akkaya’nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.