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Muğla'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu... 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu... 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

17.09.2026 11:08:00
Güncellenme:
ANKA
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Muğla'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu... 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla’da yeni nesil suç örgütleri ve illegal yapılanmalara yönelik düzenlenen “Sokaklar Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 20’si adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu öğrenilirken, operasyon sırasında bacağından vurulan bir şüpheli adliyeye koltuk değnekleriyle getirildi.
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Muğla’da yeni nesil suç örgütleri ve illegal yapılanmalara yönelik düzenlenen “Sokaklar Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 20’si adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu öğrenildi. 

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül’de il genelinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 51 şüpheli tespit edilirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerden Menteşe’de 17’si adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemlerinin SEGBİS üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Fethiye’de ise 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak ve 1 copun yanı sıra 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

OPERASYONDA BACAĞINDAN VURULMUŞTU

Operasyon kapsamında Menteşe ilçesi Camikebir Mahallesi’nde belirlenen bir adrese de operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınmak istenen şüphelinin polis ekiplerine mukavemet gösterdiği, olay yerinde bulunan Özel Harekat polislerinin teslim olması yönündeki çağrılarına da uymadığı belirtildi.

Bunun üzerine Özel Harekat ekiplerinin müdahale ettiği şüpheli, müdahale sırasında bacağından vuruldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye koltuk değnekleriyle getirildi.

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