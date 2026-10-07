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Muğla'da suç örgütlerine operasyon: 27 şüpheli tutuklandı

Muğla'da suç örgütlerine operasyon: 27 şüpheli tutuklandı

7.10.2026 19:58:00
Güncellenme:
AA
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Muğla'da suç örgütlerine operasyon: 27 şüpheli tutuklandı

Muğla'da eylül ayında suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1'i ulusal, 1'i bölgesel olmak üzere 2 suç örgütü çökertilirken, şüphelilerden 27'si tutuklandı.
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Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla ve ilçelerinde suç örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 ulusal ve 1 bölgesel suç örgütü çökertildi, 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı.

Operasyonlarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 603 tabanca fişeği ve 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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