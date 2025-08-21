Muğla'da tekne batmıştı: 2 çocuk bulundu!

İlçede dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuğun bulunması için gece boyu çalışma yürütüldü.

Çocuklar sabah saatlerinde ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını söyledi.

Teknede bulunan 8 kişiden 6'sının kendi imkanlarıyla kayalıklara yüzdüğünü, buradan ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Akbıyık, "Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ören açıklarında dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı. Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başarırken, kaybolan 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.