Muğla’da yangın büyüyor: 2 ilçe etkilendi, evler tahliye ediliyor!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yaraş Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

HAVA VE KARA ARAÇLARI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

YANGIN ULA’YA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Ula ilçesine bağlı Armutçuk Mahallesi’ne ulaştı.

Yangın nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

7 UÇAK VE 13 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 7 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 7 dozer, 62 su tankeri, 12 iş makinesi ve 232 personelle müdahale ediliyor.

Tahliye çalışmalarına ise 11 araç ve ambulansla destek veriliyor.

3 EV TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Akbıyık, “Menteşe'de 2, Ula'da 1 toplam 3 ev boşaltıldı. Üç büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bölgede rüzgar etkili” dedi.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu Muğla-Denizli karayolu ise güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, sadece görevli araçların geçişine izin veriliyor.