Muğla göçmen kuşların akınına uğradı
Muğla Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'na çok sayıda göçmen kuş geldi.
Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Muğla Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'nı her yıl farklı türlerde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Kuşlar için öneme sahip bölgeye bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek bulunuyor.
Kuşların görsel şöleni bölgenin yakınından araçlarıyla geçenlerin ilgisini çekiyor. Kuşları keyifle izleyenlerden bazıları alana yaklaşıp fotoğraf çekiyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- Yandaş yazar asgari ücrette vites düşürdü
- 12 ay sonrası için endişe verici tahmin
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- Çalışma Bakanlığı'ndan EYT açıklaması
- Barlas'tan 'fantezi' savunması
- Canlı yayında FETÖ kavgası
- Bu bir iddia değil bu bir realite
- SBK fezlekesinden Garipoğlu çıktı!