Muğla göçmen kuşların akınına uğradı

12 Kasım 2021 Cuma, 17:10

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Muğla Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'nı her yıl farklı türlerde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Kuşlar için öneme sahip bölgeye bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek bulunuyor.

Kuşların görsel şöleni bölgenin yakınından araçlarıyla geçenlerin ilgisini çekiyor. Kuşları keyifle izleyenlerden bazıları alana yaklaşıp fotoğraf çekiyor.