Muğla merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: Aralarında siyasiler de var
Muğla merkezli 3 ilde polisin tefecilere yönelik düzenlediği eş zamanlı yapılan 'Huzur' operasyonunda aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.'nın da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüksek faizle ihtiyaç sahibi vatandaşlar para vererek, gayrimenkullerine el konulduğu bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah Muğla, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen A.F.A.'nın yanı sıra Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A., kuyumcu M.A.G. ile galerici N.İ. gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda A.F.A.'nın tefecilik yoluyla elde ettiği yüklü miktardaki kazancın, diğer 3 şüpheli üzerinden aklandığına dikkat çekildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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