Muğla Milas'ta trafik kazası: Tur otobüsü TIR'a çarptı, ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi.

Hamit Torun'un kullandığı tur otobüsü, önünde seyreden TIR’a çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güzergahta ulaşım bir süre aksarken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.