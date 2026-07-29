Muğla'da 29 Temmuz Çarşamba günü çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Peki, Muğla orman yangını söndü mü? 29 Temmuz Çarşamba Muğla yangın devam ediyor mu?

MUĞLA YANGIN SÖNDÜ MÜ? 29 TEMMUZ MUĞLA YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangını, 29 Temmuz itibarıyla etkisini sürdürüyor. Zirai alanda çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık bölgeye yayılan yangına hem havadan hem de karadan yoğun müdahale devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. Söndürme faaliyetlerine havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter destek verirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun mücadele veriyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Yangın bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, alevlerin farklı noktalara sıçramasına neden oluyor. Hava şartları nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman zorlaşırken, ekipler riskli bölgelerde kontrolü sağlamak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Alevlerin etkisini gösterdiği Fethiye-Antalya karayolunda ulaşımın tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi. Gerekli çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

MUĞLA VALİLİĞİ: "202 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Muğla Valiliği, Seydikemer'deki yangın nedeniyle 202 kişinin ve 50 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiğini, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hastanın da Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.